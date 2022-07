Tatjana Maria schaffte es am Dienstag ins Halbfinale beim Tennis-Turnier in Wimbledon. FOTO: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa up-down up-down Tennis Knappes deutsches Duell: Tatjana Maria gewinnt gegen Jule Niemeier Von dpa | 05.07.2022, 17:17 Uhr

Bei dem Tennis-Turnier in Wimbledon in London standen sich am Dienstag zwei deutsche Spielerinnen gegenüber. Tatjana Maria und Jule Niemeier. Beide kämpften darum, ins Halbfinale zu kommen.