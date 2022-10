Viele Krebse haben zwei Schweren. Diese nutzen sie etwa dafür, um Beute zu fangen oder sich zu verteidigen. Die Krebse haben oft richtig viel Kraft. Mit ihren Scheren können sie etwa die harten Schalen von Schnecken und Muscheln knacken.



Krebse leben an vielen Orten der Welt. In dem Land Indonesien in Asien wurde gerade eine neue Art entdeckt. Ein Experte aus Deutschland hatte den knallroten Krebs dort zum ersten Mal gesehen. Er hat ihn nach der deutschen Politikerin Sahra Wagenknecht benannt: Cherax wagenknechtae. Die Frau ist für ihre auffälligen, oft roten Kostüme bekannt.