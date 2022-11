In ganz Deutschland sollen künftig Moore besser geschützt werden. Archivfoto: Daniel Vogl/dpa up-down up-down Dem Klima zuliebe Mehr Schutz für die Moore in Deutschland Von dpa | 09.11.2022, 16:35 Uhr | Update vor 6 Min.

Es ist eine gute Nachricht für den Klimaschutz: Die Bundesregierung will Moore in Deutschland in Zukunft besser schützen. Das haben die Politikerinnen und Politiker am Mittwoch beschlossen.