Fridays for Future Klimaschützer wollen Klimageld sehen Von dpa | 05.09.2023, 16:06 Uhr | Update vor 9 Min. Klimastreik Foto: Paul Zinken/dpa

Die Regierung von Deutschland muss für den Klimaschutz mehr tun. Das finden die Aktivistinnen und Aktivisten der Organisation Fridays for Future schon lange. Am Dienstag stellten sie in der Stadt Berlin noch mal genaue Forderungen vor: Sie wollen ein strengeres Klimaschutzgesetz und verlangen das Klimageld. Sie nannten das auch den „Doppelwumms“.