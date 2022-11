An einem Hotspot kommen stattdessen mehrere Probleme zusammen: Der Klimawandel führt dort einerseits zu extremen Veränderungen. Das können sehr viel stärkere Stürme sein. Oder auch viel zu wenig Regen oder gefährliche Hitze.

Anderseits leben genau dort besonders viele Menschen. Solche Regionen sind derzeit überwiegend in Mittelamerika, im Nahen Osten, sowie in Teilen von Asien und Afrika.

Manche Gegenden auf der Welt leiden stärker als andere unter der Erhitzung der Erde. Symbolfoto: Gehad Hamdy/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mehr Menschen werden in Hotspots leben

Am Donnerstag warnten Wissenschaftler auf einer großen Klimakonferenz: In etwa 25 Jahren werden doppelt so viele Menschen an solchen Hotspots leben wie heute. Das sei ein großes Problem. Denn an manchen Orten wird es dann zum Beispiel kaum mehr möglich sein, zu leben.

Erwärmung der Erde begrenzen

Um zu verhindern, dass die Lage immer schlimmer wird, forderten die Wissenschaftler unter anderem: Die Menge der schädlichen Treibhausgase in der Luft müsse stark gesenkt werden. Außerdem sollten Menschen entschädigt werden, die unter der Erderhitzung leiden.