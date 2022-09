Ein Kletter-Spezialist montiert an der Fehmarnsundbrücke neue Seilschellen. Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Reparaturen an der Fehmarnsundbrücke Klettern über dem Meer Von dpa | 21.09.2022, 16:43 Uhr | Update vor 1 Std.

Wer so hoch arbeiten will, braucht eine gute Sicherung. Das galt am Mittwoch für Seilkletterer auf einer bekannten Brücke in Norddeutschland. Die Fehmarnsundbrücke verbindet die Insel Fehmarn in der Ostsee mit dem Festland.