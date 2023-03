Kletterer Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Kirche bekommt neues Licht Klettern im Aachener Dom Von dpa | 22.03.2023, 16:01 Uhr

Diese Kletterer müssen hoch hinaus! Denn der Dom in der Stadt Aachen braucht neue Lampen. Um genau zu sein: Gleich 800 kleine Lichter sollen das Innere der Kirche zum Leuchten bringen. Weil die Decken in der Kirche aber sehr hoch sind, reicht eine Leiter nicht aus, um die neuen Lampen zu montieren. Daher rückten sogenannte Höhenkletterer an. Die müssen die Lichter in bis zu 31 Metern Höhe nun anbringen.