Tierbaby im Zoo Kleiner Ameisenbär reitet mit Von dpa | 23.09.2022, 17:28 Uhr

So klein und schon so eine lange Nase! Erst wenige Tage ist der kleine Ameisenbär alt. Geboren wurde er in einem Zoo in unserem Nachbarland Österreich. Meist hält er sich mit seinen Krallen auf dem Rücken seiner Mama fest und reitet mit ihr mit. Die Ameisenbär-Mutter trägt ihn Huckepack - und zwar mehrere Monate lang.