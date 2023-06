Verantwortlich für die Netze sind aber keine Menschen, sondern Tiere. Gespinstmotten ziehen ihre klebrigen Fäden. Die Raupen der Schmetterlingsart bilden dort den weißen Schleier. Sie schützen sich so vor Fressfeinden wie Vögeln und vor Regen, während sie in Ruhe die Pflanze kahl fressen. Sind sie groß genug, verwandeln sie sich in Falter.



Manchmal werden die Raupen der Gespinstmotten mit den Raupen des Eichenprozessionsspinners verwechselt. Den sollte man nicht anfassen. Gespinstmotten hingegen sind nicht giftig für Menschen, wie der Naturschutzbund erklärt. Auch die Bäume und Sträucher überstehen so eine Fraß-Attacke meist ohne Schaden.