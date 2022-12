KINA - Klavier, Gitarre und Geige Foto: Viola Lopes/dpa up-down up-down Kindernachrichten-welt-des-wissens Klavier, Gitarre oder Geige Von dpa | 09.12.2022, 12:27 Uhr

Das Instrument hat schwarze und weiße Tasten und braucht viel Platz. Doch obwohl das Klavier so groß ist, ist es bei Schülerinnen und Schülern an deutschen Musikschulen am beliebtesten.