So werden Seen genannt, die in den Alpen liegen, etwa in 400 bis 800 Metern Höhe. Sie sind während der Eiszeit entstanden. Das Wasser ist meist glasklar. Oft fließt Schmelzwasser aus den Bergen oder von Gletschern in diese Seen. Wenn man in einem Alpensee badet, merkt man auch im Sommer: Das Wasser unten ist ziemlich kalt!



Im Vergleich zu Seen im Flachland haben Alpenseen weniger Nährstoffe. Trotzdem sind sie wertvolle Lebensräume, etwa für den gefährdetet Edelkrebs oder den Bergmolch.