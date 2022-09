Geschichten von Schneewittchen, Tiana und Rapunzel

Eine der ersten Disney-Prinzessinnen war Schneewittchen. Sie hatte ihren Auftritt im Jahr 1937 im Zeichentrickfilm „Schneewittchen und die sieben Zwerge“.

Seitdem sind viele Prinzessinnen dazugekommen. Da ist zum Beispiel Arielle, die kleine Meerjungfrau, die einen starken Willen hat und lieber in der Welt der Menschen zuhause wäre. Oder Belle aus „Die Schöne und das Biest“, die sich mutig in die Fänge des Biests begibt, um ihren Vater zu schützen.

Auch Tiana aus „Küss den Frosch“ möchte sich ihre Träume erfüllen und arbeitet hart dafür. Wie auch Rapunzel, die begeistert und mutig die Welt außerhalb ihres Turm entdecken möchte.

Rapunzel mit ihren Begleitern: Pferd Maximus, Chamäleon Pascal und Flynn Rider in einer Szene aus „Rapunzel - Neu verföhnt".

Wie gut weißt du Bescheid über die Welt der Prinzessinnen, über ihre Hobbys und ihre Wünsche? Das kannst du im KiWi-Quiz herausfinden:

Die Prinzessinnen im Fernsehen

Zwei der Prinzessinnen kannst du schon bald wieder im Fernsehen erleben:

„Rapunzel - Neu verföhnt“ läuft am 1. Oktober um 20.15 Uhr im Disney Channel.

Eine Woche später, am 8. Oktober, kannst du dort ebenfalls um 20.15 Uhr den Film „Küss den Frosch“ sehen. In diesem trifft Tiana auf einen verwandelten Prinzen - natürlich in Form von einem Frosch...