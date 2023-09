Fast 5000 Briefe sind bereits im Postamt in der Stadt Engelskirchen angekommen. Das ist einer der Orte, wo Kinder ihre Briefe ans Christkind hinschicken können. Es gibt auch Orte für Post an den Weihnachtsmann und an den Nikolaus.



Die Wünsche sind ganz unterschiedlich, berichten die Helferinnen und Helfer in Engelskirchen. Ein Junge wünscht sich zum Beispiel einen Klarinettenständer, ein Mädchen hofft auf eine Kugelbahn. Dass die Wünsche in Erfüllung gehen, können die Postämter nicht versprechen. Aber eine Antwort bekommen alle Kinder auf jeden Fall.



Wenn du auch Weihnachtspost verschicken möchtest, findest du die Orte hier: http://dpaq.de/XjwKc