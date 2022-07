Feuerwehrleute üben, wie sie Menschen aus einer Achterbahn retten können. FOTO: David Young up-down up-down Nachricht des Tages Übung an der Achterbahn Von dpa | 14.07.2022, 18:14 Uhr

Die Feuerwehr rückt an: Einsatz auf dem Jahrmarkt Rheinkirmes in Düsseldorf. Lange Leitern, Rettungswagen, Menschen werden abgeseilt. Was war da los?