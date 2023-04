Spenden Foto: Roland Weihrauch/dpa up-down up-down Spendenaktion Kindern nach dem Erdbeben helfen Von dpa | 07.04.2023, 14:27 Uhr

Viele Kartons stapeln sich in der Lagerhalle. In denen liegen neue Schuhe und Schulsachen wie Hefte und Schreibzeug. Es sind alles Spenden, die in Deutschland für Kinder gesammelt wurden. All die Sachen machen sich bald auf den Weg in die Länder Türkei und Syrien. Dort hat es vor zwei Monaten zwei schlimme Erdbeben gegeben. Die Leute, die dort leben, sind auf Hilfe angewiesen.