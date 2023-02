Selenska Foto: Julien De Rosa/POOL AFP/AP/dpa up-down up-down Ukraine-Krieg Kindern in der Ukraine fehlt Sicherheit Von dpa | 09.02.2023, 16:01 Uhr

Wer in einer ungewohnten Situation steckt, fühlt sich oft unsicher. So geht es derzeit auch Kindern im Land Ukraine, wo Krieg herrscht. Die Frau des ukrainischen Präsidenten wurde in den Kindernachrichten „logo“ gefragt, wie sie die Situation der Kinder in ihrem Land beschreiben würde. Olena Selenska sagte: „Unsicherheit“.