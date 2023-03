Denn die Geschichte hat der Jury aus Kindern am besten gefallen. Unter anderem lobten sie, wie lebendig der Sprecher Jona Mues den Text gelesen hat. In der Begründung hieß es weiter: „Er liest in einem tollen Tempo und hat sich für die vielen Figuren jeweils eine eigene Stimme ausgedacht, so dass man der Geschichte auch über fast elf Stunden mit Spannung zuhören kann.“



In der Fantasy-Geschichte geht es um den Jungen Leonard Federspiel. Er wacht in der Traumwelt Sansaria auf, nachdem er aus dem Bett gefallen ist.