Die sechs Kinder und Jugendlichen sind zwischen 11 und 24 Jahren alt. Sie möchten mit ihrer Klage erreichen, dass die Länder mehr gegen den Klimawandel tun. Das bisherige Vorgehen der Staaten gegen den Klimawandel verstoße gegen Menschenrechte, sagt die Gruppe. Ihre Klage reichten sie deshalb beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein. Dieses Gericht kümmert sich darum, dass verschiedene Staaten die Menschenrechte einhalten.



Am Mittwoch ging der Prozess an diesem Gericht los. Würde das Gericht der Gruppe recht geben, müssten die Länder zum Beispiel den Ausstoß klimaschädlicher Gase verringern. Ob das so kommt, wird sich allerdings erst im kommenden Jahr zeigen.