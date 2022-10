So trafen am Montag Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender auf eine Königin und einen König. Das Königspaar Felipe VI. (gesprochen: der sechste) und Letizia war aus dem Land Spanien nach Deutschland gereist. So etwas nennt man Staatsbesuch.



Gemeinsam trafen die vier einige Schülerinnen und Schüler. Die gehen in der Stadt Berlin auf eine Schule, auf der sowohl Deutsch als auch Spanisch gesprochen wird. Der Bundespräsident, seine Frau und das Königspaar machte Selfies mit den Kindern und verteilten Autogramme. In Deutschland leben etwa 200 000 Menschen aus Spanien. Viele sind wegen der Arbeit hierhergekommen.