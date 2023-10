Kinderbeirat in Erfurt Kinder entscheiden, wer Geld bekommt Von dpa | 04.10.2023, 16:07 Uhr | Update vor 11 Min. Geld Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down

Wenn es um Geld und Politik geht, haben vor allem Erwachsene das Sagen. In der Stadt Erfurt in Thüringen sollen aber bald auch Kinder und Jugendliche entscheiden dürfen. Dafür hat eine Organisation in der Stadt jetzt einen Kinderbeirat gegründet.