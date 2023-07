Kinder-Akademie Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Lernen in den Ferien Kinder blicken in eine andere Lebenswelt Von dpa | 21.07.2023, 16:44 Uhr | Update vor 21 Min.

Wenn du schlafen gehst, legst du dich wahrscheinlich in dein Bett. Doch es gibt auch Menschen, die das nicht können. Sie schlafen stattdessen zum Beispiel auf Bänken in Parks oder in U-Bahnhöfen. Sie sind obdachlos.