KINA - Kinder besteigen einen Gipfel nach dem anderen Foto: Glyn Price/PA Media/dpa up-down up-down Rekord im Bergwandern Kinder besteigen einen Gipfel nach dem anderen Von dpa | 02.08.2023, 16:57 Uhr | Update vor 32 Min.

Seren liebt es, in den Bergen zu wandern. Das Mädchen hat gerade einen Rekord aufgestellt. In weniger als zwei Tagen hat sie in verschiedenen Teilen Großbritanniens die höchsten Berge bestiegen. Das soll in ihrem Alter noch niemand geschafft haben.