In einer Familie sind die Rollen verteilt. So sind Eltern für ihre Kinder da. Die Großen passen auf die Kleinen auf, begleiten und unterstützen sie. So ist es normal, könnte man meinen. In Wirklichkeit sieht es vielfältiger aus.

Kinder geben ihren Eltern Kraft

So jedenfalls klingt das Ergebnis einer Umfrage unter vielen Eltern. Heraus kam unter anderem: Gerade in schwierigen Zeiten wie etwa Corona schenken auch Kindern ihren Eltern Kraft. Eine große Mehrheit der Befragten sagte sogar: Kinder seien ihre wichtigste Energiequelle. Erst an zweiter Stelle kam der Partner oder die Partnerin.