Von der Eingangstür über die Treppe bis in den ersten Stock stehen Kinder und Familie am Donnerstag im Cinema Arthouse Schlange. Ihr Ziel: ein Autogramm von Kika-Moderator „Checker Tobi“. Der ist an diesem Tag für rund zwei Stunden in Osnabrück, um seinen neuen Film „Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“ vorzustellen und Autogramme zu geben.

Checker Tobi erklärt Kindern die Welt

Der achtjährige Leo steht ganz weit vorne in der Schlange und erklärt: „Ich mag Checker Tobi, weil er in seiner Sendung die Fragen beantwortet, die ich habe. Und weil es ohne Werbung ist und weil er einfach cool ist.“ Auch die elfjährige Lina und ihre Familie aus Melle sind Fans: „Wir gucken die Sendung schon seit vier Jahren und haben fast alle Folgen gesehen.“ Lotta (11) ergänzt: „Wir mögen das, weil man da was lernt und die Fragen spannend sind.“ „Und weil sie lustig sind“, sagt der neunjährige Max. Deshalb freuen sich die Kinder Checker Tobi heute in echt zu sehen: „Das ist was Besonderes“, finden sie.

Lotta, Lina, Hanna und Max ergattern ein Autogramm von Checker Tobi. Sie schauen seine Sendung schon seit vier Jahren. Foto: André Havergo Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wissenssendungen für Kinder auf Kika

Tobias Krell, unter „Checker Tobi“ bekannt, moderiert seit zehn Jahren Wissenssendungen auf dem Kinderkanal Kika. Darin werden unterschiedlichste Themen für Kinder in einem „Check“ aufbereitet und Experimente gemacht: Wie werden Brücken gebaut? Was ist Demokratie? Kann man Unterwasser Feuer anzünden? Über die Jahre ist „Checker Tobi“ zum Kinderstar avanciert und regelrecht zur Marke geworden. Er moderiert verschiedene Kindershows, hat einen Podcast und präsentierte 2019 seinen ersten Kinofilm „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“.

Tobias Krell ist „Checker Tobi“. Der 37-Jährige gab zum Kinostart seines neuen Films Autogramme in Osnabrück. Foto: André Havergo Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Neuer Kinofilm soll zum Nachdenken anregen

Geplant hatte Tobias Krell das nicht, als er vor zehn Jahren mit der Kika-Sendung anfing: „Ich habe das damals überhaupt nicht erwartet und mir auch keine Gedanken darüber gemacht. Mit der Zeit hat die Sendung dann immer mehr Kinder erreicht.“

Auf seinen ersten Kinofilm folgt nun der zweite, ein dokumentarischer Abenteuerfilm. Tobias Krell reist darin zu spannenden Orten der Welt: zur größten Höhle der Welt in Vietnam, zur Halong-Bucht, Pferde-Hirten in der mongolischen Steppe und zu Indigenen im Regenwald Brasiliens. Die Produktion des Films hat ganze vier Jahre gedauert und möchte Kinder für Umwelt- und Klimaschutz sensibilisieren, ist aber auch ein Film über Freundschaft, erklärt Tobias Krell. Er wünscht sich vor allem eines: „Dass die Leute aus dem Film gehen und einfach darüber sprechen. Ich würde mich freuen, dass wir etwas mit dem Film anstoßen.“

Auch Eltern mögen Checker Tobi

Nicht nur Kinder, sondern auch ihre Eltern finden Checker Tobi toll, erfährt man im Cinema Arthouse. „Er hat eine ansprechende Art für Kinder. Er kann gut erklären und die Kinder fesseln“, sagt Anne Heinrich, während ihre Kinder sich ein Autogramm holen. Auch Ehemann Jens Heinrich kann die Begeisterung seiner Kinder nachvollziehen: „Checker Tobi macht die Sachen und probiert das aus, was die Kinder gerne machen würden. Das ist einfach toll.“ „Er ist sympathisch und authentisch“, finden die Eltern Sarah und Marcus Laube. „Bei uns gibt es nicht viel Fernsehen, aber wenn, dann die Checker-Folgen.“ Die Karten für den Kinofilm und die Autogrammstunde hatten die Familien schon im August gekauft. Kurze Zeit später waren die zwei Vorführungen zum Kinostart im Cinema Arthouse ausverkauft.

Leo (8) mit seinen Eltern im Foyer des Cinema Arthouse in Osnabrück. Die Kinokarten waren eine Überraschung. Jetzt hat Leo auch ein Autogramm von Checker Tobi. Foto: André Havergo Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Filmtour durch Deutschland

Osnabrück ist die 28. Stadt auf Tobias Krells Filmtour. Seit drei Wochen tourt er mit dem neuen Film durch Deutschland. Manchmal klappert er drei Städte an einem Tag ab. „Es geht mir darum, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und den Kindern Fragen zum Film zu beantworten.“ Deshalb gab es auch in Osnabrück nach der Filmvorstellung noch eine offene Fragerunde im Kino mit Checker Tobi.

Auch Leo hat eine Unterschrift von Tobias Krell ergattert und läuft stolz zu seinen Eltern. Und wie wars? Leo berichtet begeistert: „Ich hab ihn gefragt, warum Eisbären keine Pinguine essen. Aber er wusste die Antwort.“ Und, wissen Sie es?