Aus welchem Land stammt eigentlich mein Schweinesteak? Woher kommen die Hähnchenschenkel? Bislang bekommt man darüber an der Frischetheke keine Infos. Solche Infos gibt es aktuell nur bei abgepacktem Fleisch oder Rindfleisch.

Das soll sich ändern

Auch an Frischetheken im Supermarkt soll man bald sofort erkennen können, woher das Fleisch stammt. Das hat die Regierung kürzlich entschieden. „Wer an der Frischetheke einkauft, wird künftig verbindlich vorgeschrieben informiert, wo das Fleisch herkommt“, sagte Ernährungsminister Cem Özdemir.

Warum ist das wichtig?

Die neue Regel sorgt dafür, dass an dem Fleisch Schilder stehen mit Angaben, wo das Tier aufgezogen und wo es geschlachtet wurde. Das gilt für alle Fleischsorten – egal ob Fleisch von Schweinen, Schafen, Ziegen oder Hähnchen. So kann man sehen, ob die Tiere zum Beispiel lange Transportwege in einem LKW zum Schlachthof hatten oder direkt auf dem Hof geschlachtet wurden. Die neue Regel soll voraussichtlich Anfang 2024 in Kraft treten. Sie gilt dann auch für Metzgereien, Hofläden und Wochenmärkte.

