Bei den Kämpfen wurden Häuser zerstört. Foto: Mohammed Talatene/dpa - ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet FOTO: Mohammed Talatene up-down up-down Konflikt Keine Kämpfe mehr Von dpa | 08.08.2022, 16:52 Uhr

Endlich fliegen keine Raketen mehr. Darüber freuen sich gerade viele Menschen im Land Israel und einem Palästinensergebiet mit dem Namen Gazastreifen. In den letzten Tagen hat es dort schlimme Kämpfe gegeben. Am Sonntagabend gab es dann aber eine Waffenruhe. Israels Armee und die palästinensische Organisation Islamischer Dschihad haben erst mal aufgehört, sich gegenseitig zu beschießen. In der Region kommt es oft zu Konflikten.