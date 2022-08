Wenn wichtige Dinge wie die Waschmaschine oder das Auto kaputtgehen, muss meist schnell Ersatz oder eine Reparatur her. Doch nicht alle Menschen haben genug Geld gespart, um einfach so ein paar Hundert Euro ausgeben zu können. Vor einem Jahr galt: Von 100 Menschen in Deutschland waren 15 nicht in der Lage, Geld zurückzulegen. Sie konnten also nicht sparen.

Nun machen sich Fachleute Sorgen, dass es demnächst noch mehr Menschen so geht. Denn vieles, was wir brauchen, wird zurzeit immer teurer. Es könnte dann sogar sein, dass 60 von 100 Menschen nicht mehr in der Lage wären zu sparen. Sie müssten all ihr Geld direkt ausgeben, um etwa die Heizkosten oder Lebensmittel zu bezahlen.

Die Politik will den Menschen helfen. So kann man zum Beispiel gerade billiger tanken und mit Bussen und Bahnen fahren. Außerdem sollen noch mehr Dinge umgesetzt werden. Welche das sind, darüber wird die Regierung wohl im September entscheiden.