Trotzdem ist damit beim Karneval in der Stadt Aachen nun Schluss. Beim großen Umzug am Rosenmontag darf überhaupt kein Konfetti mehr geworfen werfen.



Das liegt natürlich nicht daran, dass aus Karnevalsfans plötzlich Spielverderber geworden sind. Der Grund ist einfach: Die Papierschnipsel verteilten sich in der Stadt, seien rutschig und schwer zu entfernen, gerade auf Kopfsteinpflaster. Einer der Organisatoren des Umzugs sagte: „Das Zeug muss man wieder wegkriegen.“ Was allerdings ziemlich sicher durch die Luft fliegen wird, sind Kamelle, also Süßigkeiten!