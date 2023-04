Tänzerin in Bremen Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Große Feier in Bremen Karneval feiern im April Von dpa | 23.04.2023, 16:01 Uhr

Bei vielen Leuten sind die Kostüme wohl schon wieder in Verkleidungskisten verstaut. Karneval liegt ja in diesem Jahr auch schon eine Weile zurück. In der Stadt Bremen zogen aber am Samstag tanzende Menschen in bunten Kostümen durch die Straßen.