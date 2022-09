In Saudi-Arabien traf Olaf Scholz unter anderem den mächtigen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Bei dem Gespräch saßen die beiden in ihren Sesseln vor einem großen Bild von König Salman, dem Vater des Kronprinzen. Deutschland möchte mit Saudi-Arabien und anderen Ländern in der Region Geschäfte machen. Dabei geht es vor allem um Energie, also etwa um Erdgas.



Viele Menschen ärgern sich aber über die Zusammenarbeit. Sie werfen Ländern wie Saudi-Arabien vor, Menschenrechte zu verletzen. So kann es zum Beispiel gefährlich werden, eine andere Meinung als die Herrscher zu vertreten. Dem Kronprinzen wird sogar vorgeworfen, vor einigen Jahren einen Mord in Auftrag gegeben zu haben. Mohammed bin Salman streitet das ab. Olaf Scholz sagte, er habe auch über solche Themen mit dem Kronprinzen gesprochen.