Unwetter in Australien Kängurus in Not

Es ist schrecklich viel Regen! Solche Mengen hat es in dieser Gegend in Australien seit 100 Jahren nicht gegeben. Das sagte ein Minister am Mittwoch. Die Region Kimberly im Westen des Kontinents leidet deshalb unter großen Überschwemmungen.