Das aber ist in der Stadt Frankfurt am Main bei Bauarbeiten an einer Zugstrecke passiert. Ein Bagger hat wohl mehrere Kabel durchtrennt. Die Folgen waren am Mittwoch enorm. Denn diese Glasfaserkabel sind normalerweise etwa mit Computern im Frankfurter Flughafen verbunden.



Genau dort aber funktionierten wichtige Systeme der Fluggesellschaft Lufthansa deshalb auf einmal nicht mehr. Passagiere konnten zum Beispiel nicht in ihr Flugzeug einsteigen. Flüge fielen deshalb ganz aus oder wurden umgeleitet. Der Flughafen in Frankfurt ist der größte in Deutschland. Eine solche Panne fällt aus diesem Grund besonders auf.