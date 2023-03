Bewerben kann man sich noch bis zum 15. Mai entweder alleine oder in einer Gruppe von mindestens sechs Tierschützerinnen und Tierschützern. So können auch Schulklassen oder Schul-AGs teilnehmen. Dafür musst du nur einen Bewerbungsbogen ausfüllen und etwa Bilder, Videos oder Zeitungsartikel zu deinem Projekt hochladen. Für welche Art von Tierschutz du dich einsetzt, ist dabei egal. In deinem Projekt kann es etwa um Haustiere, den Schutz den Wildtieren oder um Tierversuche gehen.