Weltjugendtag Junge Leute freuen sich auf den Papst Von dpa | 02.08.2023, 16:16 Uhr

Die Handykameras sind an, die Fahnen wirbeln durch die Luft: So warteten viele Menschen am Mittwoch auf Papst Franziskus. Das Oberhaupt der katholischen Kirche reiste ins Land Portugal zum Weltjugendtag. Dort treffen sich für einige Tage junge Leute mit katholischem Glauben zu Gesprächen, Konzerten, Kursen und Gottesdiensten.