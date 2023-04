Klimaaktivistin Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Straßenblockaden Junge Klimaschützer sind sich uneins Von dpa | 12.04.2023, 16:41 Uhr

Sich auf Straßen festkleben und Kunstwerke mit Essen bewerfen: Mit solchen Aktionen ist die Gruppe „letzte Generation“ bekannt geworden. Sie will mit solch extremem Protest auf die Klimakrise aufmerksam machen. Ein Ziel ist etwa ein Tempolimit auf den deutschen Autobahnen. Für kommenden Montag Woche hat die Gruppe wieder eine Aktion angekündigt: In der Hauptstadt Berlin will sie den Verkehr lahmlegen.