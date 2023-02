Oft führen die in eine Jugendherberge. Die sind auch wieder voll, berichtete der Deutsche Jugendherbergsverband am Dienstag. Schulklassen fahren wieder auf Klassenfahrt. Wegen Corona war das lange nicht möglich oder eingeschränkt.



In den Jugendherbergen ist also wieder eine Menge zu tun: Zimmer bereitstellen, Frühstück machen und Ausflüge für Gruppen planen zum Beispiel. Ungefähr 400 Jugendherbergen gibt es in Deutschland.