Denn in dieser Zeit leben manche Kühe auf der Alm. So nennt man einen Weideplatz in den Bergen. Dort auf den Wiesen finden die Tiere frisches Gras mit vielen Kräutern. An den meisten Orten in den Bergen gehen die Kühe den Weg zur Alm aber selbst.



Für die Tiere von Landwirt Stefan Resch ist die Bootsfahrt über den Königssee eine Art Abkürzung zwischen seinem Bauernhof und der Alm. Deshalb konnte man am Samstag dort wieder Kühe auf Schiffen sehen.