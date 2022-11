Eine Kinderhilfsorganisation hat sich aber etwas anderes überlegt: In ihrem Adventskalender befindet sich hinter jedem Türchen eine Geschichte. Die erzählt von einem sozialen Projekt. Das Geld, das die Käufer für den Kalender bezahlen, wird als Spende auf die 24 Projekte aufgeteilt. Das berichtete die Organisation am Dienstag in Hamburg.



So unterstützt der Kalender unter anderem Kinder in Regionen wie Asien, Afrika und Lateinamerika. Zu den Hilfsprojekten gehören Anlagen, um Wasser aufzufangen für Familien in Bolivien, Schulrucksäcke und Bücher für Kinder in Uganda und etwa eine Baumschule in Sambia für den Klimaschutz. Passend zur Vorweihnachtszeit können Menschen so jeden Tag eine gute Tat leisten.