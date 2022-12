Leuchter am Brandenburger Tor Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Jüdisches Fest Chanukka Jeden Tag ein Licht mehr Von dpa | 16.12.2022, 15:42 Uhr

Der Leuchter mit den neun Armen ist riesig groß. Am Freitagmittag wurde er in der Stadt Berlin vor der Sehenswürdigkeit Brandenburger Tor aufgestellt. Doch was hat es damit auf sich?