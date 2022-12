Forschung in der Antarktis Foto: Markus Baden/AWI/dpa up-down up-down Forschung in der Antarktis Jede Menge Schnee und zwei Weihnachtsbäume Von dpa | 23.12.2022, 12:24 Uhr

Schnee liegt hier, so weit das Auge reicht. In der Antarktis sind weiße Weihnachten also sicher, anders als häufig in Deutschland. Zusätzliche typische Weihnachtssachen müssen allerdings erst in diese einsame Gegend gebracht werden. Denn auch auf der Forschungsstation Neumayer mitten in Eis und Schnee wollen die Leute Weihnachten feiern.