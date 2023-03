Francesco Ialazzo ist Pizza-Weltmeister. Sein ganzes Leben dreht sich um die leckeren Scheiben mit Tomatensoße und Käse aus dem Ofen. Das war auch in seiner Kindheit nicht anders. Francesco Ialazzos Großeltern hatten eine eigene Pizzeria. „Schon als Achtjähriger konnte ich Pizzen drehen. Dazu hat mein Opa mir eine kleine Leiter vor den Ofen gestellt“, erzählt er.

Für Francesco Ialazzo ist das Pizza-Backen eine Kunst. Um das Handwerk zu lernen, ging er mit 17 Jahren nach Neapel. Die Stadt in dem Land Italien ist für seine Pizzen berühmt. Dort holte Francesco Ialazzo vor zwei Jahren den Weltmeister-Titel.

Und was macht eine gute Pizza aus? Das Wichtigste für Francesco Ialazzo ist der fluffige Teig. Auch auf die Zutaten kommt es an. Sein nächstes Ziel: die „Weltmeisterschaft der Superchampions im Pizzabacken“ in Las Vegas im Land USA.