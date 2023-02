Die Kapsel soll medizinische Geräte und Ausrüstung für Experimente zur Internationalen Raumstation ISS bringen. Foto: Ivan Timoshenko/Roscosmos State Space Corporation/AP/dpa up-down up-down Internationale Raumstation ISS Nachschub auf dem Weg ins Weltall Kristina Albert und | 27.02.2023, 13:00 Uhr Von dpa | 27.02.2023, 13:00 Uhr

Astronauten sind meist für sehr lange Zeit im All. Da passiert es auch mal, dass ihnen etwas ausgeht. Besonders, wenn sie schon länger in der Luft als ursprünglich geplant sind. Was die ISS bekommen soll.