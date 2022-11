Ein Ticket kaufen und in 33 Ländern mit der Bahn fahren. Das geht mit dem Interrail-Ticket. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa up-down up-down Interrail-Ticket Mit einem Bahnticket durch ganz Europa Von dpa | 13.11.2022, 15:16 Uhr | Update vor 58 Min.

Heute in Berlin, morgen in Paris und dann weiter nach Madrid oder Rom. All das kann man mit einem einzigen Bahnticket machen. Das Fahrticket heißt Interrail (gesprochen: interräil). Wer es kauft, kann es in einem begrenzten Zeitraum in 33 europäischen Ländern nutzen.