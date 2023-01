Wasserstoff ist ein Gas. Verbindet es sich mit Sauerstoff aus der Luft, wird Energie frei. Diese Energie kann Motoren antreiben, etwa von Flugzeugen. Das Gute ist: Dabei entstehen im Flug keine klimaschädlichen Gase, wie das bisher etwa beim Verbrennen von Kerosin passiert.



Kleine Flugzeuge sind bereits mit Wasserstoff geflogen. Für größere Passagierflugzeuge ist diese Technik noch nicht fertig. Ein Fachmann sagt: „Regionalflugzeuge mit bis zu 70 Sitzen könnten innerhalb der nächsten zehn Jahre möglich werden.“ Manche Flugzeugbauer haben schon Modelle im Blick, die für die meisten Flüge in Europa reichen würden.



Flugzeug mit Wasserstoffantrieb Foto: Christoph Schmidt/dpa

Damit die Entwicklung schneller vorangeht, wurde am Montag eine neues Wasserstoff-Forschungszentrum am Flughafen Stuttgart vorgestellt. Außerdem arbeiten Forschende daran, wie der Wasserstoff selbst besser produziert werden kann. Bisher entstehen bei der Herstellung meist viele klimaschädliche Gase. Das soll bei grünem Wasserstoff nicht mehr so sein.