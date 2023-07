Mit ihren tonnenschweren Fahrzeugen mussten die Fahrerinnen und Fahrer etwa rückwärts Slalom fahren, Pollern ausweichen oder Klötze umstoßen. Insgesamt acht Teams stellten sich diesen Herausforderungen.



Für die beiden Gewinner steht bald schon ein nächstes Turnier an: Sie versuchen in einigen Wochen wieder ihr Glück. Bei der Deutschen Schneepflug-Fahrer-Meisterschaft treten dann die besten Straßenwärter Deutschlands an.