So ähnlich ist das auch bei Morti. Dieser vierbeinige Roboter wurde in der Stadt Stuttgart gebaut, um zu verstehen, wie Tiere diese Bewegungen lernen. Morti besitzt genau solche Reflexe wie junge Tiere. Wenn Morti zu fallen droht, kann er sich also abfangen. Richtig flüssig laufen aber konnte er am Anfang nicht.