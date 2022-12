Grund dafür war Glatteis. Das hat mit dem Wetterwechsel zu tun. Weil es in den vergangenen Tagen sehr kalt war, war auch der Boden ausgekühlt. Durch den Wetterwechsel kam nun jedoch Regen. Dieser fiel auf den eisigen Boden und gefror. So entstand das Glatteis.



Wetter-Fachleute riefen dazu auf, am besten zu Hause zu bleiben. An einigen Schulen fiel deshalb der Unterricht aus. Außerdem wurden in verschiedenen Orten etwa Zoos, Parks und Weihnachtsmärkte geschlossen.