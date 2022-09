Das Schiff war am Freitagabend in die Mauer gekracht. Das Unglück passierte, weil das Frachtschiff vorher mit einem Hotelschiff zusammengestoßen war. Zum Glück wurde bei all dem niemand verletzt.



Der Frachter steckte eine Zeit lang fest. Schließlich kam ein Kran, um einen Teil der Ladung aus dem Schiff herauszuholen und es so leichter zu machen. So konnte das Frachtschiff am Samstag weiterfahren.