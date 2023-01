Manche Leute wollen gar nicht in so großen Städten leben. Sie bevorzugen Kleinstädte oder Dörfer. Vor allem unter Eltern sind ländliche Gegenden beliebt. Viele Mütter und Väter wünschen sich, dass ihre Kinder auf dem Land aufwachsen. Das hat auch Vorteile: Auf dem Land kann man etwa mehr in der Natur spielen. Für manche Kinder sind auch Wege zu Freunden kürzer.



In der Großstadt hingegen fühlen sich manche Menschen freier und so akzeptiert, wie sie sind. Auch das Freizeitangebot kann in Städten vielseitiger sein als auf dem Land.



Oft entscheiden sich Menschen für ein Leben in kleinen Städten am Rande von Großstädten. Dort können sie dann die Vorteile beider Lebensweisen genießen.