Hunderte Kinder und Jugendliche machten bei der Pilgerfahrt mit und besuchten auch einen Gottesdienst. Foto: Martin Schutt/dpa FOTO: Martin Schutt up-down up-down Religion In den Ferien in die Kirche Von dpa | 20.07.2022, 16:37 Uhr

Mehrere Hundert Kinder und Jugendliche im Osten von Deutschland haben einen ungewöhnlichen Ferienausflug gemacht. Sie nahmen am Mittwoch an einer Wallfahrt teil, manche sagen auch Pilgerfahrt. Dieses Wort zeigt an: Es geht um etwas mit Religion. Denn pilgern bedeutet in etwa einen heiligen Ort besuchen.